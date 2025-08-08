BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)

БМВ

Снимка Катастрофи в София/Фейсбук
БМВ "паркира" край Музея на мечката на Витоша

BMW "паркира" в храстите на пътя край Музея на мечката на Витоша, посока Златните мостове.

Това показват любопитни кадри, качени в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук. 

Вижда се, че въздушната възглавница на автомобила е изскочила. Не е ясно как точно шофьорът е успял да "паркира" в тази позиция в храстите.

