BMW паркира край Музея на мечката на Витоша (снимки)

BMW "паркира" в храстите на пътя край Музея на мечката на Витоша, посока Златните мостове.

Това показват любопитни кадри, качени в групата "Катастрофи в София" във Фейсбук.

Вижда се, че въздушната възглавница на автомобила е изскочила. Не е ясно как точно шофьорът е успял да "паркира" в тази позиция в храстите.