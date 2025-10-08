Близо 115 л/кв. м дъжд са отчетени за 24 часа в Русе, има наводнени улици и закъсали коли

Общо 114,8 л/кв. м дъжд са се излели над Русе от 8:15 часа вчера до 8:15 часа днес– това сочат данните на хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, цитирани от БТА.

Средномесечната норма за октомври е 57 л/кв. м, което означава, че само за 24 часа е паднало двойно повече количество.

Заради проливния дъжд са постъпили десетки сигнали за наводнени улици, закъсали автомобили и паднали дървета. По данни на полицията най-сериозни са проблемите по международния булевард ''България'', който отвежда трафика от и към Дунав мост, както и в районите на Университетската болница ''Медика'' и Свободна зона.

Всички екипи на пожарната работят на терен, съобщи директорът на противопожарната служба в Русе комисар Светослав Войчев. Той уточни, че се извършва отводняване на критичните участъци и изтегляне на автомобили. По думите му към момента няма пострадали хора, но шофьорите не бива да надценяват възможностите на автомобилите си.

Извън града обстановката в областта остава спокойна, а по данни на НИМХ за днес е в сила червен код за интензивни валежи.