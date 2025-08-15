Близо 100 метра от жп инфраструктура е изцяло унищожена от инцидента с дерайлиралия влак

Транспортният министър Гроздан Караджов смята, че едва ли има сериозен машинист в България, който не би спазил ограничението на скоростта. По думите му разследването на това много тежко транспортно произшествие ще се извърши от следствените органи, които са на място. Това заяви той във връзка с цистерните с гориво, които се запалиха в Хасковско.

Министър Караджов не пожела да коментира причините за инцидента, които тепърва ще се изясняват.

"Това, което знаем от машинистите, е, че е имало някакъв голям тласък и е последвала катастрофата", каза той.

Министърът уточни, че заради силния натиск на цистерните, 60-80 тона всяка, около 80-100 метра от железопътната инфраструктура е изцяло унищожена.

На въпрос може ли да се касае за висока скорост и човешка грешка той заяви, че на мястото на инцидента ограничението е 60 км/ч и не е възможно от първичен оглед да се каже с каква скорост се е движел влакът.

"Не вярвам да има сериозен машинист в България, който не би спазил скоростта. Не очаквайте от един първи оглед да получите причини и виновници. Има органи за тази работа, които ще дадат информация", смята транспортният министър.

Инцидентът в Хитрино преди години стана отново с композиция на същата фирма.

"Нищо от първичните белези на катастрофата не напомня на инцидента в Хитрино", категоричен бе Караджов.

Даниел Неделков, управител на фирмата "Блумаркет Рейл Карго", заяви, че на този етап не може да даде обяснение за случилото се.

"По думите на машинистите, които са силно стресирани, те са спазвали ограниченията на скоростта. В момента на дерайлирането са усетили скъсване на въздухопровода, предприели са задържане с челния локомотив, който управлява. Двата локомотива са оборудвани с регистриращи устройства. В процеса на разследването данните от тях ще бъдат свалени и оценени по безпристрастен начин", каза Неделков.

Единият машинист е откаран в болница за преглед поради съмнение за високо кръвно налягане.

По думите на Даниел Неделков локомотивите са били в рамките на междуремонтния си цикъл, а вагоните са с валидна ревизия на спирачните системи.

Националният борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт (НБРПВВЖТ) започва разследване.