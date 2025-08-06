Блъснат човек на релсите блокира жп трафика с часове

Железопътното движение в София бе блокирано снощи заради блъснат човек между гарите „Подуяне“ и „Искър“, предаде Нова ТВ.

Инцидентът е причинен от неправомерно пресичане на железопътната линия. Към момента не се съобщава официално състоянието на пострадалия.

Заради извършването на следствени действия, трафикът по линията бе спрян с часове и възстановен едва след полунощ. Това е довело до сериозни закъснения в графика на влаковете.

Нощният влак от София за Бургас е отпътувал с близо четири часа закъснение, показва справка в сайта на БДЖ.