Блъснат човек на релсите блокира жп трафика с часове

Железопътното движение в София бе блокирано снощи заради блъснат човек между гарите „Подуяне“ и „Искър“, предаде Нова ТВ.
Инцидентът е причинен от неправомерно пресичане на железопътната линия. Към момента не се съобщава официално състоянието на пострадалия.
Заради извършването на следствени действия, трафикът по линията бе спрян с часове и възстановен едва след полунощ. Това е довело до сериозни закъснения в графика на влаковете.
Нощният влак от София за Бургас е отпътувал с близо четири часа закъснение, показва справка в сайта на БДЖ.
