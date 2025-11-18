Блъснаха жена на пешеходна пътека в Захарна фабрика

Жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие в района на Захарна фабрика в София, съобщава БТА. По-рано в социалните мрежи се появи информация за катастрофа на пешеходна пътека в района - вероятно става дума за същия случай.
Инцидентът се е случил малко преди 17:30 часа. Жената е на 48 години.
По първоначална информация тя не е тежко пострадала. Откарана е за преглед в лечебно заведение.
Пробата на шофьора, участвал в катастрофата, е отрицателна, посочиха от СДВР.
