Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

Бивш военен застреля съпругата си и внука си и след това се самоуби.

Извършителят е на 83 г., а момчето на 22 г.

Разследва се двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица.

Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи кметът Веска Мирчева пред Нова тв.

От полицията и прокуратурата засега са пестеливи за повече информация.