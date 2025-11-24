Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

Бивш военен застреля съпругата си и внука си и след това се самоуби.
Извършителят е на 83 г., а момчето на 22 г.
Разследва се двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица.
Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи кметът Веска Мирчева пред Нова тв.
От полицията и прокуратурата засега са пестеливи за повече информация.
24.11 2025 в 11:40
Не знам защо изобщо им ги дават да си ги носят в къщи! Полицаите също!
24.11 2025 в 10:41
