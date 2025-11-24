Бивш военен застреля жена си и внука си и се самоуби

OFFNews 24 ноември 2025 в 09:58 2401 2
Полиция

Бивш военен застреля съпругата си и внука си и след това се самоуби.

Извършителят е на 83 г., а момчето на 22 г.

Разследва се двойно убийство и самоубийство в пловдивското село Поповица.

Тежкото престъпление е извършено в петък вечерта, съобщи кметът Веска Мирчева пред Нова тв.

От полицията и прокуратурата засега са пестеливи за повече информация.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    20434

    2

    случайно прочетох

    24.11 2025 в 11:40

    -0
    +0
    Трябва да им взимат оръжията, като се пенсионират!
    Не знам защо изобщо им ги дават да си ги носят в къщи! Полицаите също!

    4052

    1

    IvoIvo

    24.11 2025 в 10:41

    -0
    +16
    Ужасяващо!
     