Бивш главен секретар на МВР става шеф на полицията в Кърджали

Старши комисар Димитър Кангалджиев - бивш главен секретар на МВР, ще замени досегашния шеф на полицията в Кърджали старши комисар Щерьо Милчев, който остава в системата на вътрешното ведомство.

Кангалджиев бе представен днес пред ръководния състав на Областната дирекция от зам.-министъра на вътрешните работи Тони Тодоров. Той обяви, че ще разчита на приемственост.

Кангалджиев посочи, че най-важните приоритети за него са борбата с пътния травматизъм и противодействие на разпространението на наркотици с превантивна насоченост към подрастващите.

Димитър Кангалджиев е роден на 15.03.1982 г. в София. Завършил е бакалавърска степен в специалността „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ в Академията на МВР.

Магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“. В системата на МВР е постъпил през 2005 г. като разузнавач в СДВР, след което е работил в отдел „Контратероризъм“ в ГДБОП. Бил е зам.-началник на РУ-Костинброд, ръководил е РУ-Ботевград.

През 2016 г. е назначен за началник сектор в отдел „Криминална полиция“ в ГДНП.

От 2019 г. ръководи сектор в ГДБОП, през 2021 г. е назначен за зам.-директор на ГДБОП, а от 2023 г. заема длъжността зам.-главен секретар на МВР.

От 10 април до 27 септември 2024 г. е временно изпълняващ длъжността главен секретар на МВР след отстраняването на Живко Коцев.