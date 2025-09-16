Бетоновоз блъсна 75-годишен пешеходец в София

OFFNews 16 септември 2025 в 14:53 166 0
Пешеходна пътека.
Пешеходна пътека.

75-годишен пешеходец е блъснат от бетоновоз в София, предаде БТА. 

Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна".

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак. Загубил е и голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

От СДВР все още нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     