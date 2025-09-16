Бетоновоз блъсна 75-годишен пешеходец в София

75-годишен пешеходец е блъснат от бетоновоз в София, предаде БТА.

Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна".

Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак. Загубил е и голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

От СДВР все още нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.