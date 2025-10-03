Бедствие и евакуация в Елените, пороят отнесе коли в морето (видео)

Започна евакуация във ваканционно селище Елените заради силната буря, която обхвана района. Задействана е системата BG Alert с указания хората да се изтеглят на по-високи места.
Преляла е и река в "Елените". Няма електричество в района.
Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в.з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи.
Над 10 противопожарни коли пътуват към мястото. На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.
Има бедстващи хора, но към момента няма информация за жертви.
По неофициална информация на кмета на Св. Влас Иван Николов, кола с двама възрастни е била завлечена към морето.
Района на Слънчев бряг също е засегнат жестоко. Има огромни щети.
Бащата на починалата в катастрофата край Плевен Сияна - Николай Попов- съобщава във фейсбук страницата си, че сред пострадалите в наводнението в Слънчев бряг, е и семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото.
Властите апелират жителите и гостите на района да следят съобщенията и да спазват указанията за безопасност.
