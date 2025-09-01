Бебе на 3 месеца и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско

32-годишна жена е катастрофирала с три деца на пътя от село Мечка към село Коиловци край Плевен, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 31 август вечерта. В автомобила с нея пътували пътували три деца - момиченце на 3 месеца, 3-годишно момиченце и 6-годишно момченце.
След инцидента всички са транспортирани в болницата в Плевен.
Вследствие на катастрофата 3-месечното бебе е с черепно-мозъчна травма, 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена, а 6-годишно момченце е със счупена раменна кост.
На децата предстоят допълнителни медицински прегледи.
Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокурарурата и се води разследване.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Командирът Спартак: По тялото си имам пет излишни дупки. Азов е моят живот
От днес в Русия: Учат и 3-годишните, че украинците са нацисти, месинджърът Макс задължително в телефоните
От днес общественият транспорт в Хасково е изцяло електрически
Урсула фон дер Лайен: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна