Бебе на 3 месеца и две деца пострадаха при катастрофа в Плевенско

32-годишна жена е катастрофирала с три деца на пътя от село Мечка към село Коиловци край Плевен, съобщиха от полицията. 

Инцидентът е станал на 31 август вечерта. В автомобила с нея пътували пътували три деца - момиченце на 3 месеца, 3-годишно момиченце и 6-годишно момченце.

След инцидента всички са транспортирани в болницата в Плевен.

Вследствие на катастрофата 3-месечното бебе е с черепно-мозъчна травма, 3-годишно момиченце е с контузия на коремната стена, а 6-годишно момченце е със счупена раменна кост.

На децата предстоят допълнителни медицински прегледи.

Тестовете за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. За случая е сезирана прокурарурата и се води разследване.

