Бебе е в болница, след като автобус събори пътен знак върху количка

Бебе е прието за наблюдение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново, след инцидент снощи с автобус на градския транспорт, съобщи БНТ.
Малкото дете пострада, след като автобусът събори пътен знак върху количката. Инцидентът стана на пешеходна пътека на едно от най-натоварените кръстовища в центъра на града.
Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето.
То незабавно е откарано във великотърновската болница, където със скенер е установено, че няма фрактури или други сериозни травми. Огледите на място продължиха няколко часа, а причините на инцидента все още се изясняват.
19.09 2025 в 14:30
19.09 2025 в 14:22
