Ексклузивно Отвод: Съдия Георги Ушев не иска да гледа мярката на Благомир Коцев

Бебе е в болница, след като автобус събори пътен знак върху количка

OFFNews 19 септември 2025 в 09:37 796 2
болница

Снимка Скрийншот
МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново

Бебе е прието за наблюдение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново, след инцидент снощи с автобус на градския транспорт, съобщи БНТ.

Малкото дете пострада, след като автобусът събори пътен знак върху количката. Инцидентът стана на пешеходна пътека на едно от най-натоварените кръстовища в центъра на града.

Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето.

То незабавно е откарано във великотърновската болница, където със скенер е установено, че няма фрактури или други сериозни травми. Огледите на място продължиха няколко часа, а причините на инцидента все още се изясняват.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    1948

    2

    craghack

    19.09 2025 в 14:30

    -0
    +0
    Бързо, бързо да приемем закон, който да забранява на автобусите да бутат пътни знаци. А шофьорът на автобуса да бъде моментално разпнат насред площада! Я, звуча точно като "Ангели на пътя"!

    142

    1

    Октим

    19.09 2025 в 14:22

    -0
    +0
    Ужас! И бебенце вече да не си...
     
    X

    Иво Димчев: Аз съм си аз и съм ОК със себе си. Би трябвало и вие да сте