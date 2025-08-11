Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка в Монтанско

Бебе на шест месеца е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка в Монтанско, предаде bTV.
Инцидентът се е случил вчера във Вършец. Бебето е било с дванайсетгодишно момиче от семейството. Момичето го е изпуснало, докато го люлее.
Веднага след падането е превозенo до болницата в Монтана.
Заради сериозната травма след падането, детето е транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов.
По случая е образувано досъдебно производство.
