Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка в Монтанско

Бебе на шест месеца е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка в Монтанско, предаде bTV.

Инцидентът се е случил вчера във Вършец. Бебето е било с дванайсетгодишно момиче от семейството. Момичето го е изпуснало, докато го люлее.

Веднага след падането е превозенo до болницата в Монтана.

Заради сериозната травма след падането, детето е транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов.

По случая е образувано досъдебно производство.