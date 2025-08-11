Бебе е с тежка черепно-мозъчна травма след падане от люлка в Монтанско

OFFNews 11 август 2025 в 12:15 1215 0
Люлка.

Снимка Pixabay
Люлка.

Бебе на шест месеца е с тежка черепно-мозъчна травма и кръвоизливи след падане от люлка в Монтанско, предаде bTV.

Инцидентът се е случил вчера във Вършец. Бебето е било с дванайсетгодишно момиче от семейството. Момичето го е изпуснало, докато го люлее.

Веднага след падането е превозенo до болницата в Монтана. 

Заради сериозната травма след падането, детето е транспортирано с медицински хеликоптер до Пирогов.

По случая е образувано досъдебно производство.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Методи Лалов: Революция в прокуратурата!