Бебе е под наблюдение във великотърновската болница след инцидент с автобус

болница

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново

Бебе е прието за наблюдение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново след инцидент снощи с автобус на градския транспорт, съобщи БНТ.

Малкото дете пострада след като автобусът събори пътен знак върху количката. Инцидентът стана на пешеходна пътека на едно от най-натоварените кръстовища в центъра на града.

Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето.

То незабавно е откарано във великотърновската болница, където със скенер е установено, че няма фрактури или други сериозни травми. Огледите на място продължиха няколко часа, а причините на инцидента все още се изясняват.

