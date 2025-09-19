Бебе е под наблюдение във великотърновската болница след инцидент с автобус

Бебе е прието за наблюдение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", Велико Търново след инцидент снощи с автобус на градския транспорт, съобщи БНТ.
Малкото дете пострада след като автобусът събори пътен знак върху количката. Инцидентът стана на пешеходна пътека на едно от най-натоварените кръстовища в центъра на града.
Автобусът е направил остър завой преди пешеходната пътека, след което съборил знака, който паднал върху количката на детето.
То незабавно е откарано във великотърновската болница, където със скенер е установено, че няма фрактури или други сериозни травми. Огледите на място продължиха няколко часа, а причините на инцидента все още се изясняват.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Борисов критикува Пеевски: Никой няма право да говори така. Самонадеяността му започва да пречи
Братът на починалия полицай на протеста: Гнусно е да се правят манипулации със смъртта му
КНСБ ще представи данни за цените от малката потребителска кошница за август
Тръмп в Англия: Владимир Путин наистина ме разочарова