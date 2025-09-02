Бащата на починалия в Ботевград мъж се закани да убие наркодилъра

Бащата на 31-годишния мъж, чиято смърт разбуни духовете в Ботевград, се закани да убие наркодилъра. Родителят е категоричен, че синът му е починал от некачествена дрога.
"Аз имах един син и за мен животът приключи", заяви бащата Сашо Христов пред Нова тв.
По думите му официалната причина за смъртта на сина му е масивен инфаркт, причинен от много силна билка. Негови приятели видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Купил си топче, увито в станиол.
Преди да почине 31-годишният мъж се лекувал в център за зависимости в Самоков 8 месеца. Когато се прибрал, бил в много добро състояние - тренирал, спял и се хранел нормално.
Сашо Христов обясни, че няколко пъти подавал устни жалби пред полицаи в града. Те били срещу 8 души, които търгували с дрога. Официално оплакване в полицията обаче не е писал.
„Има понякога полицаи. Обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора (наркодилърите - бел. ред.), а се разхождат на свобода и си продават наркотиците”, пита Христов и добавя, че има чадър над дилърите.
Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите, твърди още Христов.
„Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, заяви Сашо Христов.
В момента въпросният Поро се издирва. Няколко пъти през годините е задържан от органите на МВР. Смятаният за дилър бил дори под домашен арест. Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин.
Днес полиция, кмет и ромски тартори се срещат след снощното напрежение в Ботевград. По данни на МВР около 19:30 часа вчера група от 300 души от ромската махала тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.
На място са били изпратени служители от близки полицейски управления, жандармерията и специализирани полицейски сили. Инцидентът се размина без пострадали.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
2810
4
02.09 2025 в 10:59
3420
3
02.09 2025 в 10:58
Първо слабо възпитание от родителите. После слаб характер. Кофти приятелска среда, Чак накрая е дилъра.
24568
2
02.09 2025 в 10:45
Полюцията най-много да закопчее бащата.
4047
1
02.09 2025 в 10:36
Росен Плевнелиев: Руската пропаганда е навсякъде, промиват брутално мозъците на българите
Трамвай дерайлира и се удари в подлез в София (обновена)
Ревю: Huawei Pura 80 Ultra – смартфонът, който иска да е най-добрият във всичко
Руски удари по няколко области в Украйна, има жертви и ранени
Руски пропагандист: От добро сърце направихме на българите военна индустрия, сега ни убиват