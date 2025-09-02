Бащата на починалия в Ботевград мъж се закани да убие наркодилъра

Бащата на 31-годишния мъж, чиято смърт разбуни духовете в Ботевград, се закани да убие наркодилъра. Родителят е категоричен, че синът му е починал от некачествена дрога.

"Аз имах един син и за мен животът приключи", заяви бащата Сашо Христов пред Нова тв.

По думите му официалната причина за смъртта на сина му е масивен инфаркт, причинен от много силна билка. Негови приятели видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Купил си топче, увито в станиол.

Преди да почине 31-годишният мъж се лекувал в център за зависимости в Самоков 8 месеца. Когато се прибрал, бил в много добро състояние - тренирал, спял и се хранел нормално.

Сашо Христов обясни, че няколко пъти подавал устни жалби пред полицаи в града. Те били срещу 8 души, които търгували с дрога. Официално оплакване в полицията обаче не е писал.

„Има понякога полицаи. Обикалят в циганската махала, но защо не са в затвора тези хора (наркодилърите - бел. ред.), а се разхождат на свобода и си продават наркотиците”, пита Христов и добавя, че има чадър над дилърите.

Поро, както е прякорът на мъжа, когото обвинява за смъртта на сина си, слагал фентанил в марихуаната, за да прави по-зависими пушещите, твърди още Христов.

„Наркодилърите не работят в мрежа, те са конкуренция. Поро, брат му Иван Пиката и един, на когото казват Врачанина, работят заедно. Всички останали са си конкуренция. Ако хванат Поро, ще го убия, заявявам го! Аз имах един син и за мен животът е приключил”, заяви Сашо Христов.

В момента въпросният Поро се издирва. Няколко пъти през годините е задържан от органите на МВР. Смятаният за дилър бил дори под домашен арест. Според местните той разпространявал марихуана, метадон и амфетамин.

Днес полиция, кмет и ромски тартори се срещат след снощното напрежение в Ботевград. По данни на МВР около 19:30 часа вчера група от 300 души от ромската махала тръгнала да търси жител на близкото село Трудовец. След като не го открили, потрошили къщата, в която живее. Те се отправили към Ботевград в опит да намерят и други, смятани от тях за наркоразпространители.

На място са били изпратени служители от близки полицейски управления, жандармерията и специализирани полицейски сили. Инцидентът се размина без пострадали.