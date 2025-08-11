Баща уби сина си с незаконна ловна пушка в Ботевградско

Баща простреля с незаконна ловна пушка своя син в ботевградското село Врачеш, предаде Нова ТВ.

Сигналът е постъпил около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.

Установено е, че причината за инцидента е скандал между бащата и сина.

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където е починал.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.