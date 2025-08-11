Баща уби сина си с незаконна ловна пушка в Ботевградско

Баща простреля с незаконна ловна пушка своя син в ботевградското село Врачеш, предаде Нова ТВ.
Сигналът е постъпил около 23.10 часа на 8 август в РУ-Ботевград. На място били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.
Установено е, че причината за инцидента е скандал между бащата и сина.
Пострадалият е транспортиран в столична болница, където е починал.
Извършителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3915
1
11.08 2025 в 12:08
Потопи се в древността – ето как оживява историята на Сердика!
Тагарев: Тръмп легитимира Путин като равен, а той е издирван от МНС за военни престъпления
Фабрика за дървесина пламна в Старозагорско
Защо в Санкт Петербург потъна най-новият руски буксир Капитан Ушаков
Тагарев: Тръмп легитимира Путин като равен, а той е издирван от МНС за военни престъпления