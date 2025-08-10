Български и американски вертолети помагат за гасенето на пожарите в област Бургас

Екипажи на български вертолети AS-532 AL Cougar и на американски вертолет Black Hawk продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщават от министерството на отбраната.

Разрастването на пожара в района на с. Сливово, обл. Бургас, наложи днес сутринта в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американския вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили.

Мисията се провежда в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.