Български и американски вертолети помагат за гасенето на пожарите в област Бургас

OFFNews 10 август 2025 в 11:43 979 0
AS 532 AL Cougar

Снимка Димо Вичев - 24-та авиационна база - архив
Вертолет AS 532 AL Cougar

Екипажи на български вертолети AS-532 AL Cougar и на американски вертолет Black Hawk продължават да помагат за гасенето на пожарите в област Бургас, съобщават от министерството на отбраната.

Разрастването на пожара в района на с. Сливово, обл. Бургас, наложи днес сутринта в помощ за овладяване на огъня да бъдат изпратени два екипажа с вертолети AS-532 AL Cougar от състава на 24-а авиобаза в Крумово.

Екипаж на американския вертолет Black Hawk от учебния полигон „Ново село“ се включи и днес в пожарогасенето край Сунгурларе, благодарение на действията на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, в координация с българските Военновъздушни сили.

Мисията се провежда в тясна координация с Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Днес е денят на най-съвършените животни - котките