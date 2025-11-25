Българки замесени в нелегална 'фабрика за бебета' на остров Крит

Гръцката полиция разкри "фабрика за бебета" в клиника на остров Крит. Използвани са и жени от България.

Бездетни семейства са плащали огромни суми за бебе. Печалбите на клиниката са над 8 милиона евро. Извършвали се и незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки.

Използвани са се бедни жени от Румъния, Молдова и България, съобщават от полицията, цитирани от БНР. Разкрити са случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за което са плащали от 10 000 до 45 000 евро. За сурогатна майка семейства както от Гърция, така и от чужбина са плащали суми около 150 000 евро, разкриха разследващите.

Цялата мрежа се е ръководила и е била организирана от лекари в клиниката, адвокати, като имали дори представители в съседните балкански страни. Те намирали жени от бедни семейства, които изпращали на остров Крит. В замяна майките са получавали не повече от 10 000 евро.

Един от адвокатите по делото заяви пред медиите, че за първи път гръцката съдебна система вижда толкова добре организирана нелегална мрежа за трафик на бебета и незаконни осиновявания.