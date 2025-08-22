Българка стана жертва на първата киберизмама заради еврото

ГДБОП е получил сигнал за първата киберизмама във връзка с въвеждането на еврото в България, обяви шефът на дирекция "Киберпрестъпност" старши комисар Владимир Димитров.

Преди няколко дни с българската жертва са се свързали измамници, които са използвали широко известно приложение за криптирана комуникация. Сума от около 10 000 лв. е била пренасочена към криптоплатформи, други онлайн платформи за разплащания и битови сметки и услуги. Част от парите са възстановени, но друга част вече са използвани, обясни Димитров. По думите му към момента всичко води към азиатска държава.

Старши комисарят уточни, че от ГДБОП не са разкрили случая, а са получили сигнал за измамата. След това е започнала полицейска проверка и случаят ще бъде докладван на прокуратурата в близките дни.

Профилът на измамниците е бил асоцииран с телефонен номер от азиатска държава и е притежавал логото на платформата, която жертвата използва. В процеса на комуникация тя е била информирана, че ако не започне процес по прехвърляне на нейните пари в служебна сметка на платформата, те ще бъдат изгубени. Също така ѝ е било казано, че няма да може да използва приложението за онлайн разплащания и банковата карта, свързана с него.

Жертвата се е подвела по две фишинг съобщения, предоставила е свои данни и е извършила няколко разплащания по служебна банкова сметка, посочена от измамниците. Впоследствие приложението ѝ за онлайн разплащания е било превзето, тъй като тя е предоставила достъп до него, включително кодовете за двустепенна верификация и други данни, необходими за управление на приложението, обясни старши комисар Димитров, цитиран от БТА.

Жертвата е използвала световно известно приложение за онлайн разплащания. Измамниците са комуникирали с нея чрез чат приложение за криптирана комуникация, използвайки логото на институцията. Те са се представили за поддръжка на приложението и са я информирали, че трябва да започне процес по преобразуване на нейните левове в евро, посочи Димитров.

От ГДБОП апелират българските граждани да бъдат изключително внимателни, когато става въпрос за въвеждането на еврото. Превалутирането и преобразуването на банкнотите и монетите ще се извършва само от БНБ, търговските банки в България, както и от "Български пощи". Всякакви съобщения – фишинг съобщения, SMS-и, комуникация в чат приложения, имейли, публикации в социални мрежи – категорично са измама, тъй като в страната има ред, по който ще бъде извършено преобразуването от лев в евро, коментира старши комисар Димитров.

Молим българските граждани да бъдат внимателни, когато оперират с финансовите си средства. Ако имат някакви въпроси, да се обръщат към банковата си институция, към свой роднина или приятел и да не се подвеждат по стресиращи фишинг съобщения, получени по различни начини, тъй като това категорично е измама", бе категоричен старши комисар Димитров.

От ГДБОП съветват още гражданите да бъдат изключително внимателни, редовно да сменят паролите си и да използват антивирусни програми на своите устройства. Всяка започната комуникация под различен претекст – запознанства в интернет пространството, търговия, промоции, превалутиране, въвеждане на еврото и т.н. – трябва да се приема с особено внимание, тъй като в голяма част от случаите става дума за измама, обясни още Димитров.