Българин загина при катастрофа в Сърбия, близо до границата

OFFNews 15 септември 2025 в 19:57 448 0
Катастрофа. Снимката е илюстративна

Снимка Pixabay
Катастрофа. Снимката е илюстративна

73-годишен българин загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия недалеч от българската граница.

Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт "Градина/Калотина", предаде БГНЕС.

Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли.

„При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.“, съобщиха от полицейското управление в град Пирот.

От там уточниха, че катастрофата е станала около 20 часа българско време.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Чичото на момчето от Русе разказва как стана инцидента с полицейския шеф