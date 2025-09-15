Българин загина при катастрофа в Сърбия, близо до границата

73-годишен българин загина при тежка катастрофа в съседна Сърбия недалеч от българската граница.
Инцидентът е станал късно снощи в непосредствена близост до граничния пункт "Градина/Калотина", предаде БГНЕС.
Българският гражданин е управлявал лек автомобил и се е ударил в колона от спрени коли.
„При пътната катастрофа загина българският гражданин с В.А.“, съобщиха от полицейското управление в град Пирот.
От там уточниха, че катастрофата е станала около 20 часа българско време.
