България арестува руснак, свързан с взрива в Бейрут, убил над 200 души

Руският собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който бе в центъра на опустошителния взрив на пристанището в Бейрут през 2020 г., е арестуван в България.

Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години, след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест – срещу него и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин, съобщи БГНЕС.

Източници от съда в Ливан уточниха пред "Евронюз", че се подготвят документи с искане за предаването на Гречушкин на Ливан за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.

Според четирима съдебни източници Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан миналата седмица на летище „Васил Левски“ в София, след като пристигнал с полет от Кипър.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро.

Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.