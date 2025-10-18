Автомобил блъсна и уби пешеходец в София

Автомобил блъсна пешеходец на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет.

Според очевидци човекът е загинал, а шофьорът е избягал.

Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" свидетели пишат, че на пътното платно има покрито тяло.

Районът е отцепен, изчаква се кола на "Криминална полиция".