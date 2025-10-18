Автомобил блъсна и уби пешеходец в София

OFFNews 18 октомври 2025 в 18:31 312 0
Полиция

Снимка БГНЕС
Полиция

Автомобил блъсна пешеходец на столичния бул. "Тодор Каблешков" в района на голям хипермаркет.

Според очевидци човекът е загинал, а шофьорът е избягал.

Във Фейсбук групата "Катастрофи в София" свидетели пишат, че на пътното платно има покрито тяло.

Районът е отцепен, изчаква се кола на "Криминална полиция".

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Обединител ли е Цар Борис III? Фронтова линия с Камен Невенкин и Манол Глишев