Автобус с 14 пътници се удари в тир и надвисна над дере

Автобус с 14 работници от Мини "Марица Изток" надвисна над дере, след като бе засечен и се удари в тир на пътя Симеоновград- Харманли.
Катастрофата е станала на завой преди изхода за магистрала „Марица„ малко след 17:00 часа.
Рейсът е пътувал към Харманли, когато в неговото платно влязъл камионът. Автобусът го застигнал и с предната лява част закачил полуремаркето на тира.
Шофьорът на автобуса навил рязко волана, возилото излязло от платното и спяло, надвиснало над дере. Всички 14 пътници са извадени и са невредими, съобщиха от Пътна полиция. Шофьорът се е оплакал от болки в тялото. Откаран е с линейка в спешното отделение, където след преглед е освободен за домашно лечение.
Тестовете на двамата шофьори за алкохол и наркотици са отрицателни.
