Австрийски авантюрист загина в Царево по време на пътешествие по Дунав с каяк към Истанбул

23-годишен австриец е загинал при инцидент с гмуркане в Царево, предаде БГНЕС.

Мориц Пренингер, младият пътешественик от Австрия, започва на 6 юни амбициозно пътешествие с каяк по река Дунав, поставяйки си за цел да премине маршрута от Линц до Истанбул. По време на пътуването си той активно споделя преживяванията си в Instagram, където близо 10 000 последователи следят всяка стъпка от неговото приключение.

Приключението му обаче е завършило с трагичен инцидент на 5 септември край Царево.

Официално ОД на МВР-Бургас съобщава за изваденото тяло на удавника. Сигналът е получен на 5 септември около 07.00 часа. В морето в района на „Боруна“ под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас.

Новината бе потвърдена и от семейството му.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай.

По случая е образувано досъдебно производство.

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.