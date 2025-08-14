Аспиратор подпали част от хижа ''Момина скала'' на Витоша

Аспиратор е подпалил част от сградата на хижа "Момина скала" на Витоша.

Очевидци съобщиха за пожар в Бистришко бранище. Те разказват, че са видели две пожарни коли покрай детския екостационар в посока Златните мостове, предаде БГНЕС.

Впоследствие стана ясно, че се е запалила аспирацията на хижата, но пожарът е бил потушен много бързо.

Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“. Той е един от първите резервати в България, създаден през 1934 г.