Аспиратор подпали част от хижа ''Момина скала'' на Витоша

Аспиратор е подпалил част от сградата на хижа "Момина скала" на Витоша.
Очевидци съобщиха за пожар в Бистришко бранище. Те разказват, че са видели две пожарни коли покрай детския екостационар в посока Златните мостове, предаде БГНЕС.
Впоследствие стана ясно, че се е запалила аспирацията на хижата, но пожарът е бил потушен много бързо.
Бистришно бранище е резерват в Природен парк „Витоша“. Той е един от първите резервати в България, създаден през 1934 г.
