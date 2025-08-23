Аресуваха мъж, палил коли в Бургас

42-годишен мъж е задържан след извършването на два палежа в Бургас, в комплексите "Славейков" и "Изгрев", при които са изгорели четири леки автомобила, а още пет са частично обгорели.

Задържането е извършено в резултат на бързите оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служителите на Пето Районно управление - Бургас, на чиято територия са и повечето засегнати автомобили.

Около 01.20 ч. днес във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил с бургаска регистрация, паркиран пред вх. 5 на бл. 56 в ж.к. "Славейков".

От инцидента е засегнат и паркиран в съседство автомобил с бургаска регистрация. Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Около 02.41 ч. в Пето Районно управление - Бургас е получено ново съобщение за горящи автомобили, паркирани пред вх. 6 на бл. 55 в ж.к. "Изгрев". Огънят е обхванал и изпепелил паркираните в съседство две коли.

С частично обгаряне по броните и фаровете са и четири паркирани в близост леки автомобили.

Огънят е потушен от два противопожарни автомобила и четирима огнеборци.

Процесуално-следствените действия и по двата случая продължават, а причините за извършените палежи са в процес на изясняване.