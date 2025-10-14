Арестувани са служители на Пътна полиция в Хасково

Задържаха служители от Пътна полиция - Хасково след акция на Областната дирекция на МВР и отдел "Вътрешна сигурност.

По предварителна информация на БНТ става въпрос за схема с регистрация на автомобили.

Хванати са двама или трима души. Арестувана е и жена, която е служител на фирма за застраховки. На входа на КАТ-Хасково има няколко изнесени пунктове за застраховки.

Разследващи полицаи са затворили един от тези пунктове. Към момента все още няма официална информация по случая. По-късно през деня се очакват повече подробности от полицията и от прокуратурата в Хасково.