Арестуваха ученик от елитно варненско училище: Продавал синтетичен канабиноид за вейп на съучениците си

Областната дирекция на МВР във Варна е задържала общо 4 жени и 18 мъже през изминалата седмица по време на "мегаакция срещу наркоразпространението" в морската столица, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Спрямо задържаните са образувани производства по чл.354а от НК – за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Опиатите, които са намерени в извършителите, в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. За седемте дни са започнати 16 бързи и 7 досъдебни производства, уведомяват от ОДМВР-Варна.

"Тревожна е статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазар, без оглед на възрастови ограничения. Сред най-алармиращите случаи е задържането на ученик от елитно варненско училище – разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си", съобщават от полицията.

Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога, става ясно от прессъобщението.

ОДМВР-Варна съобщава и за "друг фрапиращ случай" на заловен е 26-годишен варненец, разпространявал наркотични вещества в жк „Владислав Варненчик".