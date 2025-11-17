Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Арестуваха ученик от елитно варненско училище: Продавал синтетичен канабиноид за вейп на съучениците си

Тревожна е статистиката, че дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазар, без оглед на възрастови ограничения, заявяват от ОДМВР-Варна

Областната дирекция на МВР във Варна е задържала общо 4 жени и 18 мъже през изминалата седмица по време на "мегаакция срещу наркоразпространението" в морската столица, съобщиха от пресцентъра на полицията. 

Спрямо задържаните са образувани производства по чл.354а от НК – за придобиване и държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Опиатите, които са намерени в извършителите, в този период, са метамфетамин, марихуана, хероин и синтетичен канабиноид – течност за вейп устройства. За седемте дни са започнати 16 бързи и 7 досъдебни производства, уведомяват от ОДМВР-Варна.

"Тревожна е статистиката, че въпреки усилената работа на служителите на реда, дрогата заема все по-голяма част от нелегалния пазар, без оглед на възрастови ограничения. Сред най-алармиращите случаи е задържането на ученик от елитно варненско училище – разпространявал синтетичен канабиноид сред съучениците си", съобщават от полицията.

Младежът е търгувал с опиата – предназначен за вейп устройства, в и около учебното заведение. Задържан е веднага след продажба на течната дрога, става ясно от прессъобщението.

ОДМВР-Варна съобщава и за "друг фрапиращ случай" на заловен е 26-годишен варненец, разпространявал наркотични вещества в жк „Владислав Варненчик".

"У него е намерен един от най-силните стимуланти и с най-висок потенциал за развиване на зависимост – метамфетамин. Срещу него е образувано досъдебно производство, в условията на продължителност – от август до момента. При последвало претърсване в дома на младежа са намерени 18 броя пакетчета с метамфетамин, приготвени за продажба, суха тревиста маса – марихуана и таблетка „mdma". Взета му е мярка за неотклонение „задържане под стража" за срок до 72 часа", заявяват от пресцентъра на варненската полиция.

