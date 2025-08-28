Арестуваха мъж, нападнал полицай на сергия в ''Люлин''

Полицията в София е арестувала 55-годишен мъж след саморазправа с полицай, съобщи МВР. Мъжът е с предишни обвинения.
Около 11 ч. днес бил получен сигнал за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в квартал "Люлин". на сигнала се отзовал служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района.
На мястото бил мъжът във видимо нетрезво състояние, който се опитал да осуети проверка. При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая.
Когато служителите на Девето РУ пристигнали, го качили в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по автомобила.
По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.
