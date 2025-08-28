Арестуваха мъж, нападнал полицай на сергия в ''Люлин''

OFFNews 28 август 2025 в 21:21 273 0
Телефон 112

Снимка OFFNews
Полицаят се отзовал на сигнал за физическа саморазправа.

Полицията в София е арестувала 55-годишен мъж след саморазправа с полицай, съобщи МВР. Мъжът е с предишни обвинения.

Около 11 ч. днес бил получен сигнал за физическа саморазправа на сергия за плодове и зеленчуци в квартал "Люлин". на сигнала се отзовал служител на сектор „Метрополитен“, който патрулирал в района.

На мястото бил мъжът във видимо нетрезво състояние, който се опитал да осуети проверка. При задържането му оказал съпротива и наранил в рамото и ръката полицая.

Когато служителите на Девето РУ пристигнали, го качили в полицейския автомобил. Там той продължил с агресивното поведение и нанесъл материални щети по автомобила.

По случая се води разследване. Предстои доклад на събраните материали в Софийска районна прокуратура.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     