Арестуваха двама мародери в Елените, в тях е имало много пари

OFFNews 04 октомври 2025 в 19:02 549 1
Полицията е задържала двама мародери в района на плажа на курортен комплекс "Елените", предаде БНР.

По информация на БНР у тях са открити големи суми пари, включително много голяма сума в евро, както и ключове от стаи.

Задържаните са от Свети Влас и са криминално проявени. Те са заподозрени за обири на жилища в района.

Разследването продължава. 

По-рано днес КПП бе изградено на входа на "Елените", като колите се пропускаха след щателна проверка.

Областният кризисен щаб, който се намира на място, призова гражданите да избягват пътувания към засегнатия район, за да се предотвратят нови кражби от имотите на евакуираните, каза директорът на ОД МВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

    Mounted Archer

    04.10 2025 в 19:27

    В цивилизованите държави наказанието за мародерство е само едно и то се извършва на място - бързо и без излишни церемонии. Съмнявам се, че в случая ще стане така - заловените ще се окажат "добри момчета", близки до полЮцията, някоя партийна централа или местен феодал.
     