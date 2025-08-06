Арестуваха 8 мигранти в столичния квартал Овча Купел

Арестуваха осем мигранти в столичния квартал „Овча купел“ след спецоперация на гранични полицаи.

В кооперация в квартала са установени и задържани седем незаконни мигранти, мъже, без документи за самоличност, от Мароко.

Задържани са и иракчанин, кандидат за бежанец в България, както и 22-годишен сириец с хуманитарен статут у нас, който е съпричастен с незаконното пребиваване на мароканците, уведомяват от от Дирекция „Противодействие на незаконната миграция“ в Главна дирекция „Гранична полиция“.

Според наличната информация, сириецът се е грижил за пребиваването на адреса на гражданите от Мароко, незаконно пребиваващи в страната, като им е осигурявал подслон, храна и парични средства. Иракчанинът на 30 юли 2025 г. е подал молба за бежански статут към Държавната агенция за бежанците в България, а на 3 август е бил задържан от гранични полицаи при опит да напусне страната през моста Видин – Калафат.

Уведомена е Софийската районна прокуратура и е образувано е досъдебно производство. Сириецът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа. Работата по случая продължава, съобщават от полицията.