Арестуваха 59-годишен мъж за предизвикан пожар край Средец

OFFNews 20 август 2025 в 09:26 603 0
Пожар

Снимка БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Пожар

Заподозреният за пожара, който избухна на 23 юли около 14:10 часа в тревните площи край село Загорци, е задържан. 

59-годишният мъж е от същото село. Той е направил пълни самопризнания за деянието си.

Работата по случая продължава, като органите на реда уточняват всички обстоятелства и мотиви, довели до възникването на пожара.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Проф. Слатински: Катастрофата на Русия е въпрос на време, надявам се да доживея света без нея