Арестуваха 59-годишен мъж за предизвикан пожар край Средец

Заподозреният за пожара, който избухна на 23 юли около 14:10 часа в тревните площи край село Загорци, е задържан.
59-годишният мъж е от същото село. Той е направил пълни самопризнания за деянието си.
Работата по случая продължава, като органите на реда уточняват всички обстоятелства и мотиви, довели до възникването на пожара.
Няма коментари към тази новина !
