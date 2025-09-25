Англичанин се удави в морето три дни след пристигането си в Слънчев бряг

Англичанин се удави в морето на Слънчев бряг три дни след пристигането си в курорта, съобщи МВР в Бургас.

Инцидентът е от вчера следобед. Около 15.25 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент в морето срещу х-л «Бургас» в Слънчев бряг, при който се удавил 43 годишен английски турист. Той е пристигнал в България на 21 септември и отседнал в куротния комплекс.

По данни на спасителите, друг турист им съобщил, че навътре в морето има човек. Изваден е на сушата, но въпреки предприетите реанимационни действия чужденецът починал.

Тялото му е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.