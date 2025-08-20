Абсурдистан: Цял блок стои с месеци без парапети заради саниране - мъж падна и загина

Цял блок в Свищов, в който живеят над 120 семейства, стои с месеци без парапети на терасите. Опасната ситуация доведе до смъртен случай - преди дни мъж е паднал и загинал.

Безплатното саниране се превръща във филм на ужасите за живущите в 126 апартамента в блок "Патриарх Евтимий". Основният ремонт на блока започва през май, парапетите на балконите са демонтирани и оставени необезопасени. Строителите изрязали парапетите, смъкнали климатиците, вдигнали скеле пред входовете и спрели да работят, защото свършили парите, разказват хората от блока пред БНТ.

Опасната ситуация взема живота на 80-годишен мъж, бивш футболист. Той пада от балкона и загива на място.

Хората не смеят да отворят вратите на балконите си.

80-годишният Станимир Блажев също едва не паднал от балкона, докато простира.

Майка на четири деца разказва, че е поставила камери във всяка стая, за да следи да не би някое да излезе на балкона.

След инцидента работници поставили дъски на терасите. Закрепили ги с тел.

"Надзорът също е издал предписания към фирмата изпълнител, не бягаме от отговорност. Това, което се изисква от нас като представяне на документи, е предоставено на разследващите органи. Съгласно Закона за устройство на територията това е строителна площадка и всички трябва да се съобразяваме", коментира Генчо Генчев – кмет на Свищов.