89-годишен мъж изскочи внезапно на пътя и загина край Благоевград

Мъж на 89 години е загинал при пътен инцидент в района на полигона край Благоевград, предаде БТА.

Инцидентът е станал около 5:46 часа тази сутрин.

Мъжът е изскочил внезапно на пътното платно и е блъснат от 52- годишна жена, управлявала лекия автомобил.

Пробите и за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.