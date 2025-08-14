84-годишен мъж подпалил сухи треви, защото го дразнели

84-годишен мъж е предизвикал пожар заради запалването на сухи треви край хасковското село Елена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.
Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места.
Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 квадратни метра. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли.
Той държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.
Случаят е докладван на прокуратурата.
