84-годишен мъж подпалил сухи треви, защото го дразнели

OFFNews 14 август 2025 в 11:14 144 1
Пожар

Снимка OFFNews/ Светослав Метанов
Пожар

84-годишен мъж е предизвикал пожар заради запалването на сухи треви край хасковското село Елена, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Възрастният мъж не е задържан поради здравословни причини.

Пристигналите на място огнеборци загасили огъня, но при проверка полицейските служители констатирали, че в периметър от 100 метра е палено на три места.

Огнищата били в различен периметър на изгаряне и с обща площ около 100 квадратни метра. Започнало е разследване по случая и в хода на издирвателните действия е заловен предполагаемият извършител от Харманли.

Той държал в ръцете си кибрит. Пред полицаите признал, че е запалил трите огнища, тъй като се дразнел от наличието на сухите треви покрай пътя.

Случаят е докладван на прокуратурата. 

    Коментари
    4047

    1

    IvoIvo

    14.08 2025 в 11:18

    -0
    +0
    Ненормална работа!
     
