80-годишен шофьор помете и уби възрастна жена на пешеходна пътека в Габрово

OFFNews 05 септември 2025 в 13:44
Пешеходна пътека.

Снимка БТА
Пешеходна пътека.

80-годишен шофьор е блъснал и убил 73-годишна жена на пешеходна пътека в Габрово, предаде zagabrovo.bg.

Инцидентът се е случил днес около 10:15 часа в района на ЖП гарата в Габрово.

80-годишният водач на лек автомобил не е пропуснал пресичащите пешеходци и е блъснал възрастната жена.

Участъкът е затворен. На място се извършва оглед.

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни. 

