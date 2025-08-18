8-годишно дете е загинало след падане от парашут

8-годишно дете от Разлог е загинало след падане от парашут. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър.

Около 13.08 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м паднало 8-годишно момченце.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало.

По първоначални данни то е било заедно с майка си. Двамата били вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство.

    dolivo

    18.08 2025 в 16:24

    Дарвинизъм, за съжаление. Майката с пепел си маже фризурата сигурно...

    alfakentavur

    18.08 2025 в 16:02

    Това не е истинско скачане с парашут. А тези дето ги влачат на моторници по морето. Не са го обезопасили добре явно. Много, много жалко.

    Fro24

    18.08 2025 в 15:56

    Боже мили! И с кой акъл ще разрешат от фирмата с парашутите, да се качи 8 годишно дете!!!!!!
     
