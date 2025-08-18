8-годишно дете е загинало след падане от парашут

8-годишно дете от Разлог е загинало след падане от парашут. Инцидентът е станал на Южния плаж в Несебър.

Около 13.08 ч. в Районно управление - Несебър е получено съобщение за инцидент по време на парасейлинг - атракцион, осъществяван на несебърския плаж, при който в морето пред х-л "Афродита" на "Талисман бийч" от височина 40-50 м паднало 8-годишно момченце.

Въпреки предприетите спешни реанимационни действия детето починало.

По първоначални данни то е било заедно с майка си. Двамата били вдигнати във въздуха с парашут, но в морето пада само детето.

Към момента в РУ Несебър за срок до 24 часа са задържани три лица, ангажирани с предоставянето на атракциона "парасейлинг". По случая е образувано досъдебно производство.