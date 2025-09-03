66-годишна с електрическа триколка не спря на Стоп, с опасност за живота е

Жена на 66 години, управлявала електрическа триколка, е пострадала при пътен инцидент в село Загражден вчера, съобщиха от МВР в Плевен.

Жената не е спряла на знак „Стоп“ и е ускорила движението си по наклонена улица. Блъснала се в правилно движещ се по път с предимство лек автомобил „Сузуки“, управляван от 42-годишен. Жената е паднала на пътното платно и е наранила главата си, допълват от полицията.

Тя е настанена за лечение в болница в Плевен, с опасност за живота, с фрактура на единия крак и черепна травма. Тестовете на шофьора на лекия автомобил за алкохол и наркотици са отрицателни.

По случая е уведомена Районната прокуратура в Плевен и е образувано досъдебно производство.