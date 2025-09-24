64-годишен мъж се блъсна челно в джип на израелец край Айтос, състоянието му е критично

64-годишен шофьор е с опасност за живота след челна катастрофа, станала на пътя Айтос – Караново – Русокастро, предаде bTV.

Инцидентът е станал вчера около 11:23 часа.

64-годишният мъж управлявал лек автомобил с несъобразена скорост. В участък с десен завой той е изгубил контрол над колата си, навлязъл е в насрещното платно и се е сблъскал челно в джип с бургаска регистрация.

Пострадалият е откаран с линейка в болница „Сърце и мозък“ в Бургас с пневмоторакс и кръвоизлив в корема. Лекарите се борят за живота му.

Шофьорът на джипа е бил израелски гражданин, живеещ в село Караново. Той също е транспортиран в същата болница с контузия на гръдния кош и няма опасност за живота му.