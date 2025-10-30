64 арестувани при наркоакция в София, разбити са 2 бази за дрога

Специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението, производството и съхранението на наркотици се провежда от началото на седмицата на територията на Столичната дирекция на вътрешните работи. В рамките на акцията са задържани 64-ма, сред които дилъри и потребители, и са разбити две бази за съхранение на наркотични вещества. Това съобщиха от СДВР.

В рамките на мащабната операция, насочена срещу цялата верига на наркотрафика, са задържани общо 64 души. Разпространението се е осъществявало чрез "криптирани Telegram групи" на територията на цялата страна.

Над 100 000 дози наркотици са открити при акцията. Печалбата от тях е около един милион лева.

При претърсванията в една от базите, описана като "основния склад на дилъра", са открити над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. Намерена е и сума от порядъка на 100 000 лева в различни валути, укрита в тайни помещения. От задържаните 64 души, седем са докладвани на градската прокуратура с обвинения за наркоразпространение и са с мярка за задържане до 72 часа.

Отделно от тази операция, през изминалите дни е установена и втора наркобаза. При нея са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин. Лицето, свързано с тази база, е известно на полицията с предишни прояви, свързани с наркоразпространение и дребни кражби.

Според полицията основен приоритет е ограничаването на наркоразпространението около училищата и увеселителните заведения