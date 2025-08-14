61-годишна българка е починала при сблъсък с пожарен камион в Гърция

Снимката е илюстративна.

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна.

61-годишна българка е загинала при сблъсък с пожарен камион в Гърция, предаде bTV.

Инцидентът е станал в сряда следобед в Кератеа, югоизточно от Атина.

Жената е била транспортирана в атинската болница KAT за спешно лечение, но е починала от нараняванията си малко след пристигането си.

В пожарния автомобил са се намирали двама пожарникари, но те са получили леки наранявания.

Полицията съобщи, че шофьорът на пожарната кола е бил арестуван, а по-къснo oсвободен по нареждане на прокурора.

