61-годишна българка е починала при сблъсък с пожарен камион в Гърция

61-годишна българка е загинала при сблъсък с пожарен камион в Гърция, предаде bTV.
Инцидентът е станал в сряда следобед в Кератеа, югоизточно от Атина.
Жената е била транспортирана в атинската болница KAT за спешно лечение, но е починала от нараняванията си малко след пристигането си.
В пожарния автомобил са се намирали двама пожарникари, но те са получили леки наранявания.
Полицията съобщи, че шофьорът на пожарната кола е бил арестуван, а по-къснo oсвободен по нареждане на прокурора.
