60 буркана стимуланти за полова мощ хванаха на ''Калотина''

Над 14 кг сексуални стимуланти задържаха митническите служители на митницата на Калотина. Това е поредна пратка със стимуланти за полова мощ, задържана по границите.

На 22 август митническите служители са спрели за проверка турски товарен автомобил, пътуващ в посока Западна Европа. Шофьорът – турски гражданин, представил транзитна декларация и фактура за превозваната стока. След обработка на документите товарният автомобил е селектиран за рентгенов контрол, при който са засечени съмнителни зони.

При физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка – стимулант за полова мощ марка „Macun", разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол. Установено е, че контрабандните стоки са натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.

Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.

Близо 3500 електронни цигари в товарен автомобил са открили митническите служители от ТД Митница Русе при проверка на товарен автомобил.

На 27.08.2025 г. в района на Дунав мост-Русе мобилен екип от отдел "Борба с наркотрафика" и отдел "Рентгенови системи" след анализ на риска извършил проверка на товарен автомобил с турска регистрация при влизането му в България от Румъния. В товарното помещение са открити 18 кашона с електронни цигари тип „Вейп" с различни търговски марки, без акцизен бандерол. Установени са общо 3450 електронни устройства за пушене, съдържащи по 50 милилитра никотинова течност с различни аромати. Общата стойност на задържаните акцизни стоки възлиза на над 100 000 лева.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ТД Митница Русе, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Районна прокуратура - Русе. Престъплението е квалифицирано по чл. 234, ал.1 от Наказателния кодекс.