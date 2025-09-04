6-годишно дете е в болница след скандал между бащи

Дете е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от полицията.
На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.
След скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата, уточняват от Нова телевизия.
Шестгодишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.
Извършителят е задържан. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.
