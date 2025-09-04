6-годишно дете е в болница след скандал между бащи

OFFNews 04 септември 2025 в 14:17 1611 4
112

Снимка OFFNews
Инцидент

Дете е в болница след скандал между бащи в Софийско, съобщиха от полицията.

На 3 септември вечерта е подаден сигнал, че при конфликт в село Злокучене е пострадало дете.

След скандал между бащите на две деца, единият от тях е ударил шамар на дъщерята на другия, при което тя е паднала на асфалта и си е ударила главата, уточняват от Нова телевизия.

Шестгодишното момиче е настанено в столична болница - с комоцио.

Извършителят е задържан. Действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    3010

    4

    ASmith

    04.09 2025 в 16:04

    -0
    +0
    Gunteer
    04.09 2025 в 15:33
    "Най-простата и агресивна държавица в Европа" е Русия. И ние не живеем в евразийската кочина!

    -6100

    3

    Gunteer

    04.09 2025 в 15:33

    -3
    +0
    Злокучене... Дори имената подсказват къде живеем. Внай-простата и агресивна държавица в Европа.

    20429

    2

    случайно прочетох

    04.09 2025 в 15:08

    -0
    +0
    Брей, че мъж бе! Успял е да победи 6 годишно момиченце!

    242

    1

    Октим

    04.09 2025 в 14:40

    -0
    +0
    Как името на селото може да окаже влияние на характера на жителите му!

     