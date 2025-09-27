56-годишна жена блъсна майка и дъщеря в Пещерско, майката е починала

OFFNews 27 септември 2025 в 11:33 350 0
Полиция

Снимка БГНЕС
112

Шофьорка блъсна майка и дъщеря в Пещерско, майката е починала.

На 26.09.2025г. около 18.40 ч. в с. Радилово, общ. Пещера лек автомобил, управляван от 56-годишна жена от Пазарджик е блъснала две пешеходки - майка и дъщеря , съответно на 64 години от Пещера и 45 години от Радилово.

Майката е починала, а дъщерята е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ Пазарджик с фрактура на крака.

На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ Пещера.

Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Теодор Славев: Радев може да се обедини с Борисов срещу Пеевски. Въпросът е във времето и хората