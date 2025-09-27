56-годишна жена блъсна майка и дъщеря в Пещерско, майката е починала

Шофьорка блъсна майка и дъщеря в Пещерско, майката е починала.
На 26.09.2025г. около 18.40 ч. в с. Радилово, общ. Пещера лек автомобил, управляван от 56-годишна жена от Пазарджик е блъснала две пешеходки - майка и дъщеря , съответно на 64 години от Пещера и 45 години от Радилово.
Майката е починала, а дъщерята е транспортирана и настанена за лечение в МБАЛ Пазарджик с фрактура на крака.
На мястото е извършен оглед от дежурна група на РУ Пещера.
Образувано е досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
