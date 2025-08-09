52-годишен българин е изчезнал след гмуркане в Охридското езеро

52-годишен българин е иззчезнал след гмуркане в Охридското езеро, предаде Нова ТВ, позовавайки се на македонската полиция.

Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа от Охридската полиция и Езерната полиция.

Мъжът – с инициали И.Т., е изчезнал при гмуркане на дълбочина 89 метра във водите на езерото край село Търпейца, сочи информацията на властите към този момент.

В момента се предприемат мащабни мерки за издирването му. В операцията участват екипи на Езерната полиция, Червения кръст и водолази от водолазен клуб „Амфора“.

