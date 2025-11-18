5 патрулки гониха пиян шофьор в продължение на 100 км край Варна

OFFNews 18 ноември 2025 в 11:49 2193 6
Снимката е илюстративна.

Снимка Pixabay
Снимката е илюстративна.

Полицията залови пиян шофьор след 100-километрова гонка край Варна, предаде БТА. 

Случката се разиграла снощи, малко след полунощ, когато в полицията постъпил сигнал от Дългопол, че млад мъж е потеглил с автомобил след употреба на алкохол. С мощната си кола той се отправил към Провадия. Там полицаите го чакали, за да го спрат, но той решил да не се подчини. 

Така започнала среднощната гонка в продължение на 100 километра, в която са участвали полицаи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни помощни средства за спиране - като шипове.

Гонката е приключила в района на варненското село Ягнило, където автомобилът катастрофирал и спрял. Той и спътникът му, който също е бил в нетрезво състояние, не са пострадали.

Тестът на 33-годишния шофьор е отчел 2.29 промила алкохол.

Мъжът е жител на шуменско село, криминално проявен, има 13 акта и 21 фиша за нарушения по Закона за движението по пътищата.

По случая е образувано доъдебно производство.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    85

    6

    Far Rider

    18.11 2025 в 14:54

    -0
    +0
    Спокойно! Човекът явно има дебели връзки с полицията щом след тази солидна сума от нарушения е все още с книжка. И пак ще му се размине. Иначе .. добре, че е катастрофирал, че можеше и до шопско да стигне! Ще се уморят да го гонят униформените мафиози!

    47

    5

    Октим

    18.11 2025 в 12:46

    -0
    +19
    Такива селски добитъци в България стават премиери, бизнесмени, депутати итн. , вие се учудвате, че никой не е обърнал по-сериозно внимание на всичките му издънки и не е санкциониран както трябва!?

    3153

    4

    user4eto

    18.11 2025 в 12:12

    -0
    +12
    Браво! Заслужават още 50% увеличение на възнагражденията.
    А следващия път като обновяват автопарка на МВР, ще им закупим ферарита, ламборджинита и макларъни да гонят престъпниците не 100, а 200км.

    8036

    3

    lans link

    18.11 2025 в 12:05

    -0
    +24
    Е да го бяхте изчакали до 25 акта и 50 фиша поне, защо така прибързано?? Не отнемане на книжка, а ЗАТВОР за тоя келеш!

    1605

    2

    Mumko

    18.11 2025 в 12:02

    -0
    +22
    Сега ако сме нормална държава този идиот не трябва никога повече да има книжка, да лежи едни десетина години и да му се конфискува каквото притежава.
    Само с такива мерки ще влязат в пътя такива олигофрени.

    18035

    1

    Anton Donchev

    18.11 2025 в 11:54

    -0
    +25
    Криминално проявен, имал 13 акта и 21 фиша? Защо този човек не е с отнета книжка?
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев