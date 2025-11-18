5 патрулки гониха пиян шофьор в продължение на 100 км край Варна

Полицията залови пиян шофьор след 100-километрова гонка край Варна, предаде БТА.

Случката се разиграла снощи, малко след полунощ, когато в полицията постъпил сигнал от Дългопол, че млад мъж е потеглил с автомобил след употреба на алкохол. С мощната си кола той се отправил към Провадия. Там полицаите го чакали, за да го спрат, но той решил да не се подчини.

Така започнала среднощната гонка в продължение на 100 километра, в която са участвали полицаи от Дългопол, Провадия, Нови пазар, Шумен и Девня.

Заради високата скорост и опасността за живота на водача, не са използвани принудителни помощни средства за спиране - като шипове.

Гонката е приключила в района на варненското село Ягнило, където автомобилът катастрофирал и спрял. Той и спътникът му, който също е бил в нетрезво състояние, не са пострадали.

Тестът на 33-годишния шофьор е отчел 2.29 промила алкохол.

Мъжът е жител на шуменско село, криминално проявен, има 13 акта и 21 фиша за нарушения по Закона за движението по пътищата.

По случая е образувано доъдебно производство.