5-годишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж

OFFNews 30 ноември 2025 в 15:02 205 1
112

Снимка БГНЕС
Полиция

Петгодишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12:00 часа. Инцидентът е станал в района на бул. "Сливница".

По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.

    Никакъв интерес към тази трагична новина. Предпогам ако куче беше паднало досега "добрите хора" да бяха излезли на протест с искане за линч и затвор.
     
