5-годишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж

Петгодишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.

Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12:00 часа. Инцидентът е станал в района на бул. "Сливница".

По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.