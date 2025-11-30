5-годишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж

Петгодишно дете е починало в София след падане от четвъртия етаж, съобщиха от МВР за БТА.
Сигналът за случилото се е подаден малко преди 12:00 часа. Инцидентът е станал в района на бул. "Сливница".
По първоначална информация в жилището е имало възрастни. Към момента продължават огледите на място и установяване на причините довели до злополуката.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
11136
1
30.11 2025 в 15:27
Умеров води украинската делегация в САЩ, за да обсъждат мир в Украйна
Асен Василев пя ''Кой разпореди това безобразие'' в пънк парче (видео)
Брънзалов: В Европа няма друга държава с 8% здравна вноска. В Германия е 14,8%
С този бюджет всяко семейство ще купи чисто нов айфон на Борисов и Пеевски, според Сабрутев
Зеленски: Трябват ни надеждни решения за прекратяване на войната