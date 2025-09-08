470 нарушители за 7 часа са засечени след въвеждане на контрола за средната скорост

След въвеждането на контрола за средна скорост са регистрирани над 470 нарушители от 00:00 до 07:00 часа на 8 септември, съобщиха от пътна полиция.

През изминалото денонощие са регистрирани над 3700 нарушители.

"Това не са стряскащи цифри. Нашите камери, които са в цялата страна, отчитат много повече нарушения. Това е още един метод, който ние се радваме, че може да използваме", отбелязаха от пътна полиция.

Наблюдава се по-спокойно движение по магистралите. Намаляват и "онези бързи, светещи и агресивни водачи", посочват още от пътна полиция.

Промените, които са влезли от вчера в сила в Закона за движение по пътищата, обхваща пешеходците, водачите, стопаните на пътища.

Глобите за нарушения при пешеходците са завишени значително.

Контролът с тол камерите започна в 22 отсечки, като в първите часове нарушителите са близо 1400. Най-много

от тях бяха извършени между Долни Дъбник и Телиш, съобщи бТВ.

Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение,

водачите се уведомяват чрез електронен фиш.

Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат

възпитателен ефект.