470 нарушители за 7 часа са засечени след въвеждане на контрола за средната скорост

След въвеждането на контрола за средна скорост са регистрирани над 470 нарушители от 00:00 до 07:00 часа на 8 септември, съобщиха от пътна полиция.
През изминалото денонощие са регистрирани над 3700 нарушители.
"Това не са стряскащи цифри. Нашите камери, които са в цялата страна, отчитат много повече нарушения. Това е още един метод, който ние се радваме, че може да използваме", отбелязаха от пътна полиция.
Наблюдава се по-спокойно движение по магистралите. Намаляват и "онези бързи, светещи и агресивни водачи", посочват още от пътна полиция.
Промените, които са влезли от вчера в сила в Закона за движение по пътищата, обхваща пешеходците, водачите, стопаните на пътища.
Глобите за нарушения при пешеходците са завишени значително.
Контролът с тол камерите започна в 22 отсечки, като в първите часове нарушителите са близо 1400. Най-много
от тях бяха извършени между Долни Дъбник и Телиш, съобщи бТВ.
Освен за средна скорост, ТОЛ камерите вече от 2 месеца засичат и каране в аварийната лента, а при нарушение,
водачите се уведомяват чрез електронен фиш.
Автомобилният състезател Димитър Илиев определи нововъведените мерки като добри и каза, че очаква да имат
възпитателен ефект.
