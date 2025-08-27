43-годишен мъж разби с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в Добрич

43-годишен мъж е разбил с брадва витрините на офиса на ГЕРБ в центъра на Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е подаден на 26 август около 18.30 часа.

След като изпотрошил витрините, извършителят оставил брадвата върху пейка пред сградата и напуснал мястото. Малко по-късно след предприети от полицията заградителни и издирвателни действия, мъжът е установен и задържан.

Арестуваният 43-годишен мъж е без криминални прояви. Към момента извършителят не дава обяснения какви са мотивите му за извършване на деянието.

Уведомена е Районната прокуратура в Добрич. Образувано е досъдебно производство.