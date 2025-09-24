43-годишен е прострелян в Бояна от моторист

43-годишен мъж е бил прострелян снощи в столичния квартал "Бояна" от преминаващ моторист.

От свои източници медията е научила, че по мъжа е стреляно от човек на преминаващ мотор.

Простреляният не е криминално проявен, уточниха от СДВР.

Полицията издирва извършителя.

По данни на очевидци моторист е стрелял, първо във въздуха, след това пo жертвата. Според източници на Нова телевизия, простреляният е настанен в болница, а животът му е вън от опасност. Пострадалият работел като водопроводчик. Текат огледи, предстоят и разпити, за да се установят подробности около случилото се.