43-годишен е прострелян в Бояна от моторист

43-годишен мъж е бил прострелян снощи в столичния квартал "Бояна" от преминаващ моторист.
От свои източници медията е научила, че по мъжа е стреляно от човек на преминаващ мотор.
Простреляният не е криминално проявен, уточниха от СДВР.
Полицията издирва извършителя.
По данни на очевидци моторист е стрелял, първо във въздуха, след това пo жертвата. Според източници на Нова телевизия, простреляният е настанен в болница, а животът му е вън от опасност. Пострадалият работел като водопроводчик. Текат огледи, предстоят и разпити, за да се установят подробности около случилото се.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Апелативният съд остави за постоянно в ареста Благомир Коцев
Бойко Борисов се включи - готов е да върне Любомир Киров от Украйна с помощта на Зеленски
Защитата на варненския кмет поиска отвод на съдия. Няма случаен подбор (допълнена)